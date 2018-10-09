«Золотую судью» Хахалеву уличили в отсутствии юридического образования

Адвокат Алексей Салмин заявил, что не нашел данных о юридическом образовании у Елены Хахалевой, которая в прошлом году стала известна из-за «золотой свадьбы» ее дочери. Об этом сообщил «Росбалт».

По его словам, в квалификационной коллегии и совете судей Краснодарского края ему рассказали, что Хахалева в 1985 году поступила в Абхазский госуниверситет. Позже она перевелась и окончила Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета в 1991 году.

Адвокат рассказал, что посетил Абхазию и выяснил, что в документах Абхазского госуниверситета за 1985-91 годы нет данных об обучении Елены Хахалевой. Кроме того, фамилии Хахалевой и ее прежней фамилии Требушная нет в приказе о зачислении на все виды обучения в Абхазском госуниверситете в 1985 году.

Также адвокат предъявил документы, согласно которым в 1985-90 годах Елена Хахалева жила в Краснодаре и обучалась на факультете биологии Кубанского госуниверситета. Также в те годы работала Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории.

Он сообщил, что передал обнаруженные сведения в Следственный комитет.

В июле прошлого года имя судьи Хахалевой получило широкую огласку из-за публикации в сети видео со свадьбы ее дочери, которая, по словам адвоката Сергея Жорина, обошлась в два миллиона долларов. Он призвал объяснить происхождение средств, потраченных на свадьбу.

В свою очередь, Хахалева назвала эту сумму «цифрой, взятой с потолка». Она рассказала, что все затраты на организацию свадьбы взял на себя ее бывший муж.