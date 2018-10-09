Стыдно, простите: жена Мамаева подтвердила, что во время драки ее муж был пьян

Алана Мамаева, супруга футболиста клуба «Краснодар» Павла Мамаева, извинилась за инцидент, в котором участвовал ее муж вместе с форвардом санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным в столичном кафе.

По словам Аланы, футболисты находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку? А что мне думать? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Аланы.

Ранее сообщалось, что руководство ФК «Зенит» осудило участие нападающего Александра Кокорина в драке в московском кафе и осудило поведение игрока.

8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев посетили кафе в Москве. В связи с тем, что компания вела себя очень шумно, персонал заведения сделал ей замечание и призвал к соблюдению общественного порядка. В числе недовольных поведением посетителей кафе оказался чиновник из Минпромторга Денис Пак, с которым в дальнейшем и завязался конфликт. Возбуждено уголовное дело.