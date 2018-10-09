Украинец написал донос на спасшего его ребенка врача из-за русской речи

Пользователи Интернета активно обсуждают инцидент, который произошел в Киеве. Местная жительница Елена Крейцер рассказала своим подписчикам в социальных сетях историю про украинца, написавшего донос в СБУ на врача, который спас его ребенка, за русскую речь. Об этом сообщил Politcentr.

По ее словам, о случившемся ей рассказала ее подруга, у которой накануне в гостях был заведующий Перинатальным отделением одного из роддомов.

Он рассказал, что к ним из Винницы попросились родители с просьбой выходить недоношенного ребенка. Отделение было переполнено, но малыша приняли на лечение. Его удалось выходить, и в итоге был выписан здоровый ребенок. Но вместо благодарности врачу отец мальчика написал донос в СБУ за то, что тот разговаривал на русском языке.

Подписчики женщины выразили недовольство комментариями по поводу случившегося.

«Говорю вам как внук сталинского НКВДшника, вот такие вот люди и написали миллионы доносов, и служивые ничего поделать не могли, ибо не отреагировать - служебное преступление», - написал один из них.

Он добавил, что таких людей бесполезно лечить, и нужно убрать питательную среду для доносов.