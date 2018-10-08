The Insider и Bellingcat назвали «настоящее имя» Александра Петрова

По данным издания The Insider и расследовательской группы Bellingcat, под именем «Александр Петров», которого подозревают в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, скрывается военный врач Александр Мишкин.

Издание пишет, что Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области. Во время учебы в военно-медицинской академии его якобы завербовали в ГРУ. В 2010 году он переехал в Москву и получил паспорт на имя Александра Петрова. В 2011-2018 годах он часто путешествовал, в том числе на Украину и в Приднестровье. Его воинское звание не известно.

Во вторник в 15:00 The Insider и Bellingcat опубликуют свое расследование, в котором подробно расскажут биографию Александра Петрова/Мишкина.

Ранее The Insider и Bellingcat назвали «настоящее имя» Руслана Боширова, другого подозреваемого в отравлении Скрипалей. Они считают, что за его личностью скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига.