Стала известна средняя зарплата российских заключенных

Врио начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН Валерий Пантелеев рассказал, что в среднем российские заключенные зарабатывают по четыре тысячи рублей в месяц. Об этом сообщают «Известия».

«Заработанные деньги после всех вычетов поступают на их лицевые счета», — пояснил Пантелеев.

Заработная плата, по словам Пантелеева, не опускается ниже МРОТ, однако у некоторых заключенных из заработка вычитают энные суммы по искам потерпевших, алименты, деньги на одежду и еду.

Чаще всего – 25 процентов – труд заключенных используется в швейной промышленности. Далее по убыванию следуют металлообработка, сельское хозяйство и деревообрабатывающая промышленность.