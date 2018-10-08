Стала известна средняя зарплата российских заключенных
Во ФСИН заявили, что заработок лиц, отбывающих наказание, не опускается ниже уровня минимальной заработной платы.
Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Врио начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН Валерий Пантелеев рассказал, что в среднем российские заключенные зарабатывают по четыре тысячи рублей в месяц. Об этом сообщают «Известия».
«Заработанные деньги после всех вычетов поступают на их лицевые счета», — пояснил Пантелеев.
Заработная плата, по словам Пантелеева, не опускается ниже МРОТ, однако у некоторых заключенных из заработка вычитают энные суммы по искам потерпевших, алименты, деньги на одежду и еду.
Чаще всего – 25 процентов – труд заключенных используется в швейной промышленности. Далее по убыванию следуют металлообработка, сельское хозяйство и деревообрабатывающая промышленность.