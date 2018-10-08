Эксперт нашел объяснение загадочным синим огням в небе над Москвой

Директор Института астрономии РАН Дмитрий Бисикало объяснил загадочный феномен в небе над Москвой. Ранее очевидцам удалось заснять движущиеся синие огни в небе над столицей.

По словам Бисикало, это явление является не более чем простым оптическим эффектом, который появился в результате отражения городской иллюминации от облаков.

Он также подчеркну, что таких оптических явлений в атмосфере «довольно много».

«Предположим такую ситуацию: внизу, на земле, проходит дискотека, и над этим районом проходит низко облако. Эти огни отражаются от него, и люди видят на нем проекцию света. Я считаю, что это нечто другое, чем НЛО», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее жителей Москвы напугали странные синие огни, которые возникли в небе над столицей.