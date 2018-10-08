Австрийского садовника посадили в тюрьму за убийство пчел

Суд австрийского города Клагенфурт приговорил 47-летнего садовода к году тюремного заключения и 20 тысячам евро штрафа за убийство пчел, сообщает ЕвроПульс. По данным следствия, садовод весной этого года опрыскал свои еще не распустившиеся деревья пестицидом хлорпирифосом. Что в конечном итоге привело к гибели пчел половины окрестных колоний.

Суд постановил, что профессионал-садовод не мог не знать о возможных последствиях, которые пестицид навлек на пчел и, потенциально, на потребителей «отравленного» меда. Сообщается, что садовод намерен обжаловать приговор.