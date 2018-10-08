Боевики в Идлибе не менее 17 раз нарушали режим прекращения огня - Минобороны РФ

Несмотря на режим прекращения режима прекращения огня, боевики в Идлибе продолжают нарушать режим прекращения огня. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко в ходе ежедневного брифинга.

По его словам, за последние сутки террористы не менее 17 раз наносили удары по жилым кварталам и позициям правительственных войск в провинциях Латакия, Хама и городе Алеппо.

В результате данных обстрелов погиб один и ранено десять военнослужащих правительсвтенных войск в провинции Латакия.

Кроме того, офицеры российского Центра провели еще одну гумакцию в провинции Эс-Сувейда на юго-западе Сирии, в ходе которых было роздано 300 продовольственных наборов общим весом 1290 килограмм.