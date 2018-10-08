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Facebook впервые представила собственный гаджет

Наталия Майорова
22:17 08.10.2018
Пользователи смогут выбирать между двумя вариантами разработки.
Facebook впервые представила собственный гаджет
Фото: Facebook

Свой первый гаджет выпустила на рынок социальная сеть Facebook. Линейка умных экранов была представлена под брендом компании.

Гаджет был анонсирован в двух вариантах. Первый из них получил название Portal. Он представляет собой 10-дюймовый экран с разрешением 1280х800 пикселей. А вторая разработка именуется как Portal+. Она имеет экран в 15 дюймов с разрешением 1920х1080 пикселей.

При этом разработчики отметили, что новинка прежде всего позиционируется как устройство для видеозвонков. При этом при помощи гаджета можно общаться со своими контактами из Facebook Messenger, причем даже в том случае, если у собеседников такое устройство отсутствует – они могут использовать планшет или смартфон с установленным на гаджете Messenger.

Благодаря Portal можно совершать групповые звонки, причем собеседниками могут быть сразу до семи человек.

Как уточнили в Facebook, Portal способны сохранять конфиденциальность общения, поскольку все данные, которыми пользователи обмениваются с помощью этого гаджета, не прослушиваются и не просматриваются. Кроме того, все видеозвонки с данного устройства шифруются.  

Объектив камеры можно заблокировать специальной резиновой крышкой.

Также известно, что в сам экран встроена «умная камера», которая следит за передвижениями, а также держит в фокусе собеседника. В гаджете имеется технология «умного» звука, благодаря которой уменьшается фоновый шум и повышается качество передачи звука.  

В настоящее время приобрести эти гаджеты пока можно только в США. Стартовая цена за разработку начинается от 199 долларов за Portal, и от 349 долларов за Portal+.

Ранее сообщалось, что Facebook откажется от списков друзей. В компании отметили, что ранее из-за сложности настройки большинство пользователей так и не создали ни одного такого перечня.

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