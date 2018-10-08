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На Украине представили «модернизированную» РСЗО «Град»

Дмитрий Семенов
21:51 08.10.2018
Самоделку на шасси «КрАЗ» изготовил Шепетовский ремонтный завод.
На Украине представили «модернизированную» РСЗО «Град»
Фото: Юрий Gogolêv, Facebook

На украинской выставке «Оружие и безопасность 2018» была представлена «модернизированная» реактивная система залпового огня БМ-21У. Где именно было проведена «модернизация», видно сразу, поскольку боевую часть, по-видимому, оставшуюся без изменений, изготовители стыдливо закрыли брезентом.

Зато РЗСО БМ-21 – более известная как «Град» - получила новую ходовую часть. Вместо «агрессорского» «Урала» пусковую установку прикрепили к полноприводному бескапотному шасси «КрАЗ-5401НЕ», которое Кременчугский автозавод освоил два года назад. Шасси получило стальной «обвес», что, видимо, должно подчеркнуть военную принадлежность машины. На раму установлена квадратная двухрядная кабина. Шасси снабжено широкопрофильными шинами с подкачкой воздуха – они позволят установке передвигаться по бездорожью. Расчетная скорость – 90 км/ч, пробег на одной заправке (330 литров) – 600 километров.

Прошла ли установка боевые испытания после данной «модернизации», Украинский милитаристский портал не сообщает.  

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