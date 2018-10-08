Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов снова будет вести вечернюю программу «Время». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию общественных связей телеканала.

Как объясняет сам Клейменов, каналу был необходим новый информационный формат, который помогал бы зрителю разбираться в потоке новостей и событий, предлагал бы свою точку зрения на происходящее в стране и в мире.

«Такой формат экспериментально был запущен нами прошлой зимой в рамках программы "Время", и после некоторой паузы мы решили его продолжить в новом сезоне», — пояснил Клейменов.

В феврале этого года Клейменов вернулся в программу «Время» в качестве ведущего. Программа выходила по будням и вещала на территорию России. Клейменов на посту ведущего программы сменил Екатерину Андрееву и Виталия Елисеева. Теперь же, как сообщили в «Первом», Андреева и Елисеев будут вести программу «Время» по субботам и воскресеньям, а также вести выпуски в будние дни в вещании на другие часовые пояса.