В ЦБ спрогнозировали изменение цен на нефть

В Банке России допустили, что в ближайшие три года цены на нефть могут упасть более чем в два раза по сравнению с их текущими показателями.

Как уточнила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева во время выступления на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы в Совете Федерации, в настоящее время Банк России рассматривает два основных сценария на трехлетний период.

В частности, первый из них предусматривает постепенное снижение цен на нефть до 55 долларов за баррель и постоянными ценами почти в 70 долларов за баррель. По словам Юдаевой, второй сценарий развития ситуации подразумевает падение цен на нефть до 35 долларов за баррель, а также усиление санкций.

По данным сайта «Российская газета», рассматриваемые сценарии по нефти таким образом являются менее консервативными, чем заложенные в проект бюджета.

Уточняется, что прогнозы также учитывают принятые решения по пенсиям и налогам, а также сохранение санкций.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что экономика РФ стала меньше зависеть от цен на нефть и санкций.