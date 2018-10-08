После драки в кафе в отношении Кокорина и Мамаева было возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье «Побои» завели в отношении российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В ведомстве подтвердили, что конфликт произошел «между гражданином и двумя молодыми людьми», в результате чего мужчине было нанесено несколько ударов.

«В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления», - говорится в сообщении.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что утром 8 октября Кокорин и Мамаев посетили кафе. В связи с тем, что компания вела себя очень шумно, персонал заведения сделал ей замечание и призвал к соблюдению приличий. В числе недовольных поведением посетителей кафе оказался чиновник из Минпромторга Денис Пак, с которым в дальнейшем и завязался конфликт.

Первые кадры из кафе, где произошла драка, опубликовал телеканал «Звезда».