На выборах в Латвии победила партия «Согласие», представляющая интересы русско-говорящего населения

Социал-демократическая партия «Согласие», которая выражает интересы русско-говорящего населения Латвии, стала победителем на парламентских выборах в стране. Она набрала 20 процентов голосов и получила 23 места в сейме.

Однако, не смотря на впечатляющий результат, «Согласию» вряд ли удастся сформировать правительство - большинство из прошедших в парламент партий уже заявили, что не будут вести переговоры с социал-демократами о создании новой коалиции.

Окончательные данные выборов латвийский ЦИК планирует утвердить до 26 октября. Всего же за сто мест в законодательном органе боролись 16 политических партий и объединений республики, прошли - только семь из них.