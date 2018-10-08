«Звезда» публикует первые кадры с места драки Кокорина и Мамаева

Телеканал «Звезда» публикует первые кадры с места конфликта с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Ранее стало известно, что инцидент произошел между футболистами и чиновником из Минпромторга Денисом Паком. Причиной конфликта стало шумное поведение компании Кокорина и Мамаева.

На видео показано кафе, в котором произошла драка. На ролике видно, что посетители продолжают посещать заведение, а сотрудники обслуживают клиентов в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что здесь Кокорин и Мамаев избили Пака. Кроме того, по информации ряда СМИ, футболисты также кидались в чиновника стульями. Также стало известно о якобы четвертом пострадавшем, однако эти данные не подтвердились.