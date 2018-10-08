Посол Нидерландов рассказала о визите на Смоленскую площадь

Посол Нидерландов в России Рене Джонс-Бос рассказала о своем визите в МИД РФ, куда ее вызвали за разъяснениями обвинений в «российских кибератаках на ОЗХО». Судя по словам посла, какой-либо конкретики, подтверждающей обвинения, - помимо озвученных на прошлой неделе - у голландской стороны нет.

«Я объяснила министерству иностранных дел России, что Нидерланды несут ответственность за международные организации, которые находятся на их территории, такие, как ОЗХО, и что мы не можем потерпеть совершение на них кибератак. Ранее министерство обороны нашей страны ясно дало понять, что такие действия должны прекратиться», - заявила посол.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал очередные обвинения в кибератаках в адрес России «мегафонной дипломатией». Выступая на пресс-конференции, Лавров рассказал, что четырех российских специалистов, прибывших еще в апреле в Нидерланды с рутинной поездкой, без объяснения причин выдворили из страны. А по прошествии полугода в голландских СМИ происходит «утечка»: мол, задержанные в апреле россияне занимались кибершпионажем. Попытки МИД России получить какую-то доказательную базу данным обвинениям успехом не увенчались.