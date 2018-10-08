В ФГУП НАМИ опровергли данные о еще одном пострадавшем чиновнике в драке Кокорина и Мамаева

Заместитель генерального директора ФГУП НАМИ по работе со СМИ Андрей Гармай в интервью «Звезде» прокомментировал данные, ранее появившиеся в средствах массовой информации о том, что в результате конфликта в одной из столичных кофеен с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева якобы пострадали сразу двое сотрудников Минпромторга.

Так сообщалось, что помимо директора департамента Дениса Пака, в инциденте якобы пострадал и директор ГНЦ РФ ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.

«Это полный бред. Я такой информацией не обладаю. С нашим генеральным директором все отлично. Я его видел минут десять назад, он проводил совещание. Все отлично», - сообщил Гармай.

Как ранее сообщалось, инцидент произошел в понедельник, 8 октября, когда футболисты посетили кафе. Компания вела себя достаточно шумно, в результате чего персонал заведения обратился к молодым людям и призвал соблюдать правила приличия. Одним из недовольных посетителей кафе стал чиновник из Минпромторга Денис Пак, который и сделал шумной компании замечание. Между обеими сторонами разгорелся конфликт, а в чиновника полетели стулья.