Ветерану отказали в путевке, потому что он «слишком часто отдыхает»

Кубанскому ветерану Великой Отечественной войны Федору Ковалю отказали в льготной путевке в санаторий. 95-летнему пенсионеру, который, несмотря на инвалидность, до сих пор ведет прием в местной поликлинике, отказ объяснили просто: слишком часто отдыхаете, уважаемый.

Свою первую операцию Федор Коваль провел, еще будучи фельдшером: хирургов не хватало, а всего за более чем 80 лет стажа выполнил 30 тысяч операций, все это время стоя лишь на одной здоровой ноге. Последствия тяжелого ранения, полученного при эвакуации раненых - в боях за Житомир.

«Даже сначала не понял, что меня тоже ранило. Что-то ударило по ноге - ну мало ли что: даже не почувствовал. И когда я уже поднялся, на левую ногу стал наступать, смотрю: а у меня пальцы сзади, а пятка впереди», - вспоминает ветеран.

Первую помощь оказал себе самостоятельно. А после этого ползком добирался до своих.

В октябре этого года Коваль взял очередной отпуск, чтобы - как обычно - съездить подлечиться. Пришел в это здание под лозунгом «Слава освободителям Кубани», но натолкнулся на отказ.

«Путевки вам в этом году не будет. Будет не ранее чем в 2019 году. Потому что вы теперь у нас не в очереди как инвалид войны, а теперь вы просто участник Великой Отечественной войны. Вас, теперь, говорят, всех объединили, и естественно очередь удлинилась», - говорит Федор Коваль.

В местной администрации отказ объяснили пробелами в законодательстве. Мол, ранее, вопреки правилам, выделяли путевки для ветеранов вне очереди – но тут взбунтовались другие льготники.

С марта этого года действует общая электронная очередь. На получение путевок одновременно претендуют десять категорий льготников - от детей-инвалидов до ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Цена вопроса - 21 одна тысяча рублей.

Делом уже заинтересовалась прокуратура.