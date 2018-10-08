«Меня кто-то разводит?» - супругу Мамаева рассмешил вопрос о конфликте между футболистами и чиновником

Алана Мамаева, супруга российского футболиста и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, отреагировала на информацию о том, что ее муж избил чиновника в одном из кафе столицы. При этом она призналась, что слышит об этом впервые, после чего рассмеялась в трубку.

«Вы серьезно? Или меня кто-то разводит?» - цитирует ее слова 360.

Она также отметила, что в настоящее время ее муж действительно находится в Москве в компании нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Однако девушка сообщила, что не знает, как именно ее супруг проводил вчерашний вечер.

«Где они были, я не знаю. Про то, что они кого-то избили, я узнаю от вас», - сказала Мамаева.

В СМИ ранее появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев избили чиновника в одной из кофеен, расположенных на северо-западе Москвы.