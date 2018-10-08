Очевидцев пуска Falcon 9 насторожили «инопланетные» звуки

Ракету Falcon 9 запустили сегодня с космодрома Ванден-берг в Калифорнии. Она доставила на орбиту аргентинский радиолокационный спутник. Впервые ее разгонный блок вернулся точно на место запуска. До этого он приземлялся лишь на специальные платформы в Тихом и Атлантическом океанах.

Таким образом, первую ступень Falcon 9 усовершенствовали. Спуск разгонного блока могли наблюдать местные жители. В небе развернулось настоящее световое шоу. К слову, необычное зрелище имело и оригинальное звуковое сопровождение.

Падающая ракета стрекотала как целый хор сверчков.