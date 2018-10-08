Футболисты Кокорин и Мамаев избили чиновника в московском кафе

Участниками бытового конфликта, произошедшего в кофейне на северо-западе Москвы, могли стать нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Информацию об инциденте подтвердила пресс-секретарь Минпромторга России Залина Корнилова.

«Да, действительно. Сегодня произошла неприятная ситуация. В ее результате пострадали сотрудники министерства промышленности и торговли. Сейчас они находятся в лечебном учреждении города. И уже обратились в правоохранительные органы Москвы», - отметила она.

Как ранее сообщил Telegram-канал Mash, инцидент произошел в понедельник, 8 октября, когда футболисты посетили кафе. Компания вела себя достаточно шумно, в результате чего персонал заведения обратился к молодым людям и призвал соблюдать правила приличия. Тем не менее данная попытка успехом не увенчалась.

Также стало известно, что одним из недовольных посетителей кафе стал чиновник из Минпромторга Денис Пак, который и сделал шумной компании замечание. Между обеими сторонами разгорелся конфликт, а в чиновника полетели стулья.