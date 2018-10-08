Цымбалюк-Романовская назвала обвинения Джигарханяна «бредом»

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская после очередного судебного заседания заявила, что не понимает сути претензий к ней бывшего супруга.

«Мы все ждем в суде Армена Борисовича. После того как он явится, может быть, мы наконец поймем, в чем именно он меня обвиняет. Я не видела его год, меня не было, когда он уходил из дома, он не предъявлял никаких требований, не объяснял причины развода. Я узнавала подробности только от третьих лиц или от его адвоката. Я с этим не согласна и считаю, что мои гражданские права нарушаются. Армен Борисович такой же гражданин Российской Федерации, как и я, с точно такими же правами. Я буду бороться за свои права и надеюсь, что наш закон поведет себя адекватно ситуации. Все, что я знаю, - это то, что было сказано год назад и с чего все началось. Я хочу назвать эти показания или заведомо ложным доносом, как в 37-м году, или бредом», - заявила Цымбалюк-Романовская.