Пенсионерка через суд добилась запрета на курение своих соседей

Судебный прецедент создан в Красноярском крае. Двум местным жителям там запретили курить на собственных балконах. Кроме того, с каждого взыскали по пять тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

С иском в суд обратилась пенсионерка из Дивногорска. Женщина, по ее же словам, в течение нескольких лет буквально задыхалась от дыма, который шел с балконов соседей-курильщиков. Никакие уговоры и просьбы не действовали. Тогда Тамара Хомич и решила подать в суд. Правда, местная Фемида постановила только взыскать с мужчин компенсацию. Тогда пенсионерка обратилась с апелляцией в Красноярский краевой суд, который и запретил соседям курить.

«У них незастекленный балкон. Весь дым идет в мою спальню. Я не знала, куда деваться, я больной человек. У меня постоянно поднималось давление и был ужасный кашель. Я ходила, уговаривала, просила - все было бесполезно», - вспоминает Тамара Хомич.

Впрочем, подобный иск ранее рассматривал суд Новосибирска. Однако тогда местный житель получил только компенсацию, также в размере пяти тысяч рублей.