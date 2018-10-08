Яровая ответила на заявления о возможном дефиците продуктов вследствие принятия ее законопроекта

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала «вбросом лоббистов» информацию о возможном дефиците продуктов вследствие принятия ее законопроекта. Напомним, политик предложила ввести запрет на возврат нереализованных товаров поставщикам.

«Запугивание дефицитом продуктов - не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян», - приводит ее заявление пресс-служба депутата.

Она подчеркнула, что видит целесообразным устроить парламентские слушания, на которых могли бы встретится представители поставщиков и сетей супермаркетов, чтобы обсудить все нюансы.

Политик объяснила, что нынешняя форма отношений, когда сети магазинов возвращают производителям нереализованный товар - не более чем «издевательство». Между двумя сторонами заключается договор купли-продажи, согласно которому одна из них обязуется продукт поставить, а другая - заплатить за него определенную сумму денег. Производитель рассчитывает на конкретную сумму, несет все затраты на выращивание, переработку и дальнейшую реализацию. Так же как покупатель, который приходит в магазин, платит на кассе деньги и уносит товар домой. И в случае если потребитель просто не успел съесть все то, что купил, он не имеет права вернуть товар в магазин. Эта схема, по мнению Яровой, будет совершенно справедлива и для формы отношений «производитель - реализатор».

Однако, по словам депутата, тем же иностранным предприятиям наши супермаркеты не имеют права ничего вернуть.

«Получается, торговые сети ущемляют интересы исключительно отечественных производителей, а значит, и российских граждан», - считает Яровая.

На данный момент инициативу поддержали уже 75 регионов и девять отраслевых союзов производителей.