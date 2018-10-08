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Укрепление связи между армией и обществом - Сергей Михеев о строительстве главного храма ВС РФ

Ян Брацкий
18:03 08.10.2018
Строительство главного храма Вооруженных Сил России ведется на добровольные пожертвования. Все текущие вопросы решают сотрудники благотворительного фонда «Воскресенье».
Укрепление связи между армией и обществом - Сергей Михеев о строительстве главного храма ВС РФ

Строительство главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот» уже ведется. Первый камень в его основание заложен, все готово для продолжения работ. Инициатива возведения православного собора принадлежит министру обороны страны Сергею Шойгу.

Все работы ведутся на добровольные пожертвования прихожан и просто неравнодушных людей. Проект предусматривает создание целого культурно-музейного комплекса, в котором все желающие смогут не только помолиться, но и узнать историю русского воинства с ее громкими и героическими победами. Облик будущего храма будет уникальным. Каждый предел церкви посвятят святому покровителю отдельных родов войск.

Инициативу Сергея Шойгу уже поддержали на уровне правительства и Русской православной церкви. Свое одобрение высказали актеры и музыканты, известные телеведущие и политологи. Среди них Сергей Михеев.

«Построить храм на Руси всегда считали святым делом. Оно вдвойне святое, когда речь заходит о нашем воинстве, о людях, которые готовы проливать кровь за свое Отечество. Если посмотреть все наши исторические победы, то они одерживались силой духа. Оружие и умение воевать - это, несомненно, крайне важно, но если бы у наших воинов не было силы духа, то не было бы и этих громких побед.

В конце концов, как получилось так, что Россия стала самой большой страной на этой планете? Очень просто: там, где другие отступали и не могли больше терпеть, мы проявляли силу духа и одерживали победу. Сила духа очень тесто связана с верой. Без этого просто невозможно. Поэтому храм - это дело, которое, по сути, будет способствовать укреплению обороноспособности страны. Это укрепление связи между армией и обществом, которая так важна для достижения успехов, в том числе и в ратном деле.

В экстремальной ситуации человеку всегда предстоит выбор между добром и злом. Я это знаю и на своем опыте. Вера в Бога, храм всегда помогают сделать правильный выбор. Я очень надеюсь, что все вместе мы сможем оказать посильную помощь в строительстве этого храма и что это святое дело будет успешно завершено. Поэтому я сам готов поддержать это начинание и призывваю к тому же всех остальных», - сказал Михеев.

Если вы хотите оказать посильную помощь в строительстве главного храма ВС РФ, то на нашем сайте можете найти всю необходимую информацию, включая банковские реквизиты. Для этого достаточно пройти по данной ссылке.

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