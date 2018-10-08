В МИД РФ назвали истинное предназначение техсредств у задержанных в Нидерландах россиян

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что технические средства, которые были изъяты у задержанных в Нидерландах россиян, предназначались для тестирования информационных систем посольств РФ.

При этом, как отметили в ведомстве, у россиян действительно имелись дипломатические паспорта.

«Члены группы, как часто используется в международной практике, имели дипломатические паспорта. Российских представителей встречал в аэропорту сотрудник посольства (а именно помощник посла), который в дальнейшем, после размещения в гостинице, доставил их на территорию диппредставительства», - говорится в сообщении российского дипведомства.

Также в заявлении отмечается, что позднее один из них «посещал РЗУ для решения текущих вопросов деятельности».

При этом в российском дипведомстве подчеркнули, что власти Нидерландов никаких официальных обвинений высланным из РФ россиянам в ходе их задержания не предъявляли.

Ранее сообщалось, что в Гааге прошел брифинг Организации по запрещению химического оружия, в ходе которого были разобраны инциденты в Солсбери и Эймсбери. Как отметил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульга, российская сторона обнаружила множество нестыковок в английской версии событий.