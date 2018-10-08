В Индии обезьяна «порулила» автобусом и прокатила пассажиров по городу

Пущенная за руль обезьяна в индийском штате Карнатака стала роковой для водителя автобуса - мужчину уволили за подобный проступок.

Как уточняет издание Metro, владелец животного находился в том же транспортном средстве.

Так, во время поездки обезьяна забралась на водителя, после чего отказалась двигаться с места. «Находчивый» мужчина позволил зверю «порулить» автобусом с целью повеселить пассажиров. Очевидцы зафиксировали происходящее на видео.

В Сети ролик моментально распространился, а также попал на глаза руководству автобусной компании, в которой работал водитель. В результате мужчина был уволен, поскольку он не имел права подвергать риску здоровье и жизни людей.

Однако пользователи Сети вступились за водителя, отметив, что «это несправедливо», а вместе они и вовсе «хорошо справляются».

Смелые индийские обезьяны уже не раз шокируют пользователей Сети, так, одна из них ранее украла ребенка и не отдавала его матери.