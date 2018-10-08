Столб черного дыма и гигантское пламя: в Канаде произошел взрыв на нефтяном заводе
О причинах взрыва и возможных пострадавших ничего не сообщается.
Фото: @BreakingNNow, twitter
На территории нефтеперерабатывающего завода в Канаде прогремел взрыв. После начался сильный пожар, сообщает канадский телеканал СВС. Столб пламени и черного дыма поднимался высоко в небо.
Жители города Сент-Джон стали свидетелями произошедшего. Очевидцы делятся кадрами ЧП в социальных сетях. На них хорошо виден пожар, который начал бушевать на месте взрыва.
Почти сразу к месту происшествия выдвинулись оперативные службы города.