В Перми в результате взрыва на пороховом заводе погибли два человека
ФКП «Пермский пороховой завод» - одно из крупнейших российских оборонных предприятий.
Фото: fkpppz.ru
В результате взрыва на пермском пороховом заводе погибли два человека. ЧП произошло утром в понедельник. Предварительной причиной трагедии мог послужить взрыв газового баллона. В результате один человек погиб на месте, еще двое попали в больницу, сообщает краевое министерство здравоохранения.
Ведется расследование причин происшествия.