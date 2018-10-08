В Перми в результате взрыва на пороховом заводе погибли два человека

В результате взрыва на пермском пороховом заводе погибли два человека. ЧП произошло утром в понедельник. Предварительной причиной трагедии мог послужить взрыв газового баллона. В результате один человек погиб на месте, еще двое попали в больницу, сообщает краевое министерство здравоохранения.

Ведется расследование причин происшествия.