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Крыму пророчат коммерческий успех Чикаго и Гамбурга

Екатерина ГАБЕЛЬ
16:41 08.10.2018
Полуостров станет точкой пересечения торговых путей между Дальним Востоком, дальним зарубежьем и Турцией.
Крыму пророчат коммерческий успех Чикаго и Гамбурга
Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Со строительством Крымского моста регион может стать крупным торговым европейским центром. Такое будущее полуострову предрек турецкий бизнесмен, глава общественного движения по развитию деловых и дружеских отношений «Россия - Крым - Турция» Яздан Кайя.

Он полагает, что с завершением строительства моста через Керченский пролив Крым может стать еще одним Гамбургом или Чикаго.

«Крым станет точкой пересечения торговых путей между Дальним Востоком, дальним зарубежьем и Турцией», - приводит РИА Новости слова бизнесмена.

Кайя подчеркнул, что после введения в эксплуатацию моста регион «станет на пересечении всех экономических интересов».

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено 15 мая 2018 года, более чем на полгода раньше запланированного срока. Железнодорожное сообщение должно открыться в конце 2019 года.

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