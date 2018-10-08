Ревнивый уссуриец превратил машину своей жены в факел

Ревнивый житель Уссурийска в припадке ярости сжег автомобиль своей супруги, сообщает NewsBox24. Расправа попала на камеры видеонаблюдения, установленные на улице Ивасика, 17.

На записи видно, как серый универсал таранит во дворе черную малолитражку. Затем из универсала выходит мужчина, обливает малолитражку бензином, бросает канистру на ее крышу и, чиркнув спичкой, уходит. Черный автомобиль моментально превращается в факел. Неадекватного ревнивца не остановил даже тот факт, что рядом был припаркован еще один автомобиль. Да и его собственный разбитый универсал тоже, скорее всего, сгорит.

Что именно спровоцировало акт мести, осталось за кадром.