В Барселоне простились с Монсеррат Кабалье

Аплодисментами проводили поклонники оперную певицу Монсеррат Кабалье. Похороны проходят в Барселоне.

Траурный кортеж отправился от Центра погребальных ритуалов на кладбище Сан Андреу.

Попрощаться с Кабалье пришли королева Испании София, премьер страны, деятели искусства.

«Она - неповторимая артистка, я бы назвал ее сопрано XX века, как и Марию Каллас. Уникальная артистка и певица. И, к тому же, очень сердечная, искренняя женщина, что, возможно, даже важнее», - сказал коллега Кабалье, оперный певец Хосе Каррерас.

В честь Кабалье Барселонский оперный театр «Лисэо», на сцену которого она поднималась 200 раз, приспустил флаги и открыл книгу соболезнований. Королевский театр в Мадриде посвятил памяти певицы спектакль. В ее карьере было в общей сложности больше четырех тысяч выступлений. Певица выпустила свыше 100 дисков. Являлась обладателем множества различных международных премий, включая «Грэмми».

Монсеррат Кабалье скончалась 6 октября в барселонской больнице. Ей было 85 лет.