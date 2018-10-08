Voyager 2 достиг границ Солнечной системы

Космический аппарат Voyager 2, возможно, достиг границ Солнечной системы. К такому выводу пришли ученые NASA, проанализировав данные с научного инструмента CRS (Cosmic Ray Subsystem). Он регистрирует интенсивность космических лучей. И с конца августа передает на Землю данные об увеличении этого параметра, что может свидетельствовать о том, что аппарат проходит область гелиопаузы.

Ранее похожее явление наблюдалось, когда брат-близнец Voyager 2 Voyager 1 вышел за границы Солнечной системы. Ученые признают, что среда вокруг аппарата меняется, однако однозначно сказать, что он входит в область гелиопаузы, нельзя.

Voyager 2 стал первой станцией, которая максимально близко приблизилась к четырем гигантам Солнечной системы - Сатурну, Урану, Юпитеру и Нептуну. Команде, которая наблюдает за путешествием аппарата, удалось открыть более 20 новых спутников этих планет.

Voyager 1 покинул границы Солнечной системы еще в 2011 году. Он прошел по иной траектории - после Сатурна сразу отправился к границе и прошел область гелиопаузы.