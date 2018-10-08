Попавшегося на взятках мэра Оренбурга отстранили от должности

Глава Оренбурга Евгений Арапов отправлен в отставку. Такое решение приняли депутаты городского совета на внеочередной встрече. Проголосовали единогласно, о чем сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона на своем официальном сайте.

«Идет работа над бюджетом, стартовал отопительный период. Заниматься этим должен глава Оренбурга, который в полной мере исполняет свои обязанности», - подчеркнул в своем выступлении губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Ранее стало известно о возбуждении в отношении Евгения Арапова уголовного дела о получении крупной взятки. Следствием установлено, что вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым мэр взимал плату с городских предпринимателей за покровительство и решение вопросов с городской недвижимостью. Установлен факт получения Араповым двух взяток в 600 тысяч и 1,3 миллиона рублей соответственно.

Теперь уже бывший глава Оренбурга пробудет под арестом до 14 октября. После этого суд определит его дальнейшую судьбу. Должность мэра Арапов занимал с 2015 года.