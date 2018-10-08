Жириновский упал на сцене на инаугурации губернатора Владимирской области: видео

На инаугурации губернатора Владимирской области Владимира Сипягина нелепый случай произошел с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

По словам помощницы главы региона Ольги Петровой, конфуз случился после того, как новый губернатор принес присягу, а полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев озвучил свои поздравления. Тогда на сцену был приглашен Жириновский.

Во время подъема по лестнице политик споткнулся и упал на четвереньки. К нему моментально подбежал фотограф, который вышел к сцене, чтобы снять выступление Жириновского.

«С ним все в порядке. Он сейчас участвовал в пресс-подходе, был убедителен и красноречив, как обычно», - цитирует сообщение Петровой РИА Новости.

Ранее Жириновского повалили на землю после устроенной им драки. Политический деятель находился в окружении своих телохранителей, которые быстро помогли ему подняться на ноги.