Сергей Лавров назвал заявления официальных представителей Нидерландов «мегафонной дипломатией»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения в кибершпионаже, прозвучавшие в адрес России на этот раз со стороны Нидерландов, «мегафонной дипломатией», сообщает RT. В начале октября там заявили, что предотвратили «атаку россиян на ОЗХО».

Глава МИД, в свою очередь, заявил на пресс-конференции, что эта история началась еще в апреле, когда российских специалистов задержали в Нидерландах.

«Это была рутинная поездка. Они не прятались: ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство. И их задержали, ничего им не объяснили, не дали связаться с российскими представителями в нашем посольстве в Нидерландах, попросили уехать», - сказал Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, по прошествии полугода в голландских СМИ происходит «утечка»: мол, задержанные в апреле россияне занимались кибершпионажем. Попытки МИД России получить какую-то доказательную базу данным обвинениям успехом не увенчались.

«Я думаю, что мы в очередной раз имеем пример "мегафонной дипломатии", имеем пример пренебрежения правовыми механизмами, которые были созданы и существуют для рассмотрения возникающих проблем между любыми странами», - подчеркнул Лавров.

Ранее в Кремле заявили, что не считают доказательством информацию из Гааги о вмешательстве РФ в дела ОЗХО. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Песков.