В США создали очки, блокирующие рекламу

Молодые ученые из США представили солнечные очки, блокирующие уличную рекламу на электронных баннерах. Очки под названием IRL Glasses разработали два калифорнийских стартапера, Иван Кэш и Скотт Блю.

Главной особенностью очков является линза, не пропускающая ЖК-излучение от уличных экранов, сообщает сайт «Комсомольской правды». При этом излучение OLED-экрана очки пропускают. Таким образом, пользователи без труда могут пользоваться смартфонами.

«В мире наблюдается бум на дисплеи, которые сражаются за наше внимание, что все чаще отвлекает и нарушает связь между людьми. IRL Glasses делают вас главным», - заявили разработчики чудо-очков.

Сейчас молодые предприниматели активно продают девайс в Сети. Стоимость одной пары блокирующих очков - 49 долларов. Стартап уже собрал более 50 тысяч долларов.

В следующем году очки поступят в продажу в магазины по всему миру.