Нашествие «пингвинов»: нетрезвый пассажир метро разгромил плафоны, приняв их за птиц

На одной из столичных станций вышел конфуз: пьяный пассажир принял плафоны на эскалаторе за пингвинов, в результате чего решил от них избавиться. Для этого мужчина решил просто разбить их.

По словам пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, инцидент произошел на спуске станции «Таганская» Кольцевой линии.

Он подчеркнул, что ЧП случилось около полуночи - 33-летний буйный пассажир был замечен одним из полицейских, совершавшим обход. В результате злоумышленник разбил семь плафонов освещения, которые были расположены на балюстраде эскалатора станции.

Также Мышляев подчеркнул, что нетрезвый пассажир был задержан на месте преступления, после чего доставлен в комнату полиции с целью дальнейшего разбирательства.

«Момент противоправного действия был полностью запечатлен на камеры видеонаблюдения, установленные на платформе. В ходе дознания подозреваемый свою вину признал, сославшись на то, что в момент совершения акта вандализма находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения и не отдавал отчет своим действиям», - цитирует его ведомство.

Известно, что мужчина пообещал возместить ущерб, который был нанесен столичной подземке. А общая сумма нанесенных повреждений составляет 21 тысячу рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту вандализма.