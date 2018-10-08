Комитет Госдумы одобрил законопроект о налоговых льготах для пенсионеров

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о налоговых льготах для пенсионеров. В тексте документа предложено сохранить действующие привилегии для людей, вышедших на заслуженный отдых по состоянию на 31 декабря 2018 года. Согласно законопроекту граждане будут получать льготы на оплату земельного и имущественного налога.

Это предложение было озвучено президентом России Владимиром Путиным 29 августа во время обращения к гражданам.

Инициатива разработана для обеспечения дополнительных гарантий людям, вышедшим на заслуженный отдых, в связи с изменениями в пенсионной системе, в частности с повышением возраста выхода на пенсию.

Данный законопроект был внесен в Госдуму Владимиром Путиным 6 сентября.