В Сбербанке подсчитали доходы российских пенсионеров

Средний доход российского пенсионера - 46 тысяч рублей. Такова статистика Сбербанка России. Результаты подсчетов и исследований опубликованы на сайте финансового учреждения.

Выяснилось, что зарплата российского пенсионера в среднем составляет 32 тысячи, а вместе с пенсионными выплатами ежемесячный доход равен озвученным 46 тысячам рублей. При этом самые большие зарплаты пенсионеры получают на предприятиях крупного бизнеса - 44 тысячи рублей, самые скромные - в малом бизнесе - 20 тысяч рублей.

Из результатов исследования следует, что к 60 годам продолжают работать 70% женщин и 43% мужчин. Аналитики Сбербанка отметили, что до 68 лет российские пенсионеры продолжают активно путешествовать по миру и только спустя несколько лет расходы на туристические поездки уступают место тратам на медицину.