Греф назвал сроки снижения ставки по ипотеке

Сбербанк планирует существенно снизить ставку по ипотеке к концу текущего года. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным. Сейчас ставка составляет чуть более 9%.

Греф отметил, что пока еще существуют и старые кредиты под 12-13%. Сейчас Сбербанк рефинансирует их.

«Каждый год примерно 15-20% старого ипотечного портфеля рефинансируются по новым ставкам», - приводит слова главы Сбербанка пресс-служба Кремля.

Снизить процент планируют за счет понижения пиковых ставок, которые складываются по старым ипотечным кредитам.

Греф подчеркнул, что портфель жилищных кредитов Сбербанка составил на сегодняшний день 3,3 триллиона рублей.