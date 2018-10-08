Греф назвал сроки снижения ставки по ипотеке
Сейчас портфель жилищных кредитов Сбербанка составляет рекордную цифру - 3,3 триллиона рублей.
Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press
Сбербанк планирует существенно снизить ставку по ипотеке к концу текущего года. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным. Сейчас ставка составляет чуть более 9%.
Греф отметил, что пока еще существуют и старые кредиты под 12-13%. Сейчас Сбербанк рефинансирует их.
«Каждый год примерно 15-20% старого ипотечного портфеля рефинансируются по новым ставкам», - приводит слова главы Сбербанка пресс-служба Кремля.
Снизить процент планируют за счет понижения пиковых ставок, которые складываются по старым ипотечным кредитам.
Греф подчеркнул, что портфель жилищных кредитов Сбербанка составил на сегодняшний день 3,3 триллиона рублей.