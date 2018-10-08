Два арктических ледокола получат имена Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина

Главы всех парламентских партий написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присвоить двум арктическим ледоколам имена режиссера Станислава Говорухина и певца Иосифа Кобзона. В свою очередь, российский лидер поддержал данную инициативу.

«Руководители фракций Госдумы обратились к президенту с предложением увековечить память двух наших выдающихся граждан, наших коллег, к сожалению, ушедших из жизни. Мы предложили, чтобы два новых арктических ледокола, которые строятся на Балтийском заводе в моем родном Санкт-Петербурге, были названы их именами», - приводит «Комсомольская правда» слова лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

По данным издания, письмо Путину было направлено еще 19 сентября, а положительный ответ представители партий получили утром 8 октября.

В материале также сообщается, что два ледокола серии ЛК-60 будут спущены на воду в 2020-2022 годах. Корабли получат имена двух российских деятелей культуры.

Напомним, режиссер, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет. Певец, депутат ГД РФ Иосиф Кобзон умер в конце этого лета, 30 августа. Ему было 80 лет.