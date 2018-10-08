Порошенко «откинулся»: в Сети выставили на продажу картину-трансформер с украинским президентом

В социальной сети Facebook объявлены торги за необычную картину с изображением украинского лидера Петра Порошенко. Работа под названием «Портрет откинулся» изображает президента Украины, будто бы «отклеившегося» от основной области картины и перевернувшегося наоборот.

«Портрет откинулся» выставлен на аукцион, на котором каждый волен выставить собственную цену необычному произведению искусства. Стартовая цена - 300 долларов. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Между тем ранее в Сети высмеяли видеоролик, в котором украинский президент Петр Порошенко якобы случайно оказался на свадьбе двух харьковчан. На кадрах видно, как он радуется вместе с новобрачными и обнимает ребенка, после чего покидает торжество. Подпись к видео такая: «Гуляют свадьбу в Харькове, мимо едет кортеж, останавливается, из него выходит Порошенко и поздравляет молодоженов. Все в шоке!».