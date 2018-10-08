В АвтоВАЗе рассказали о грядущих радикальных изменениях своих автомобилей

АвтоВАЗ в течение нескольких лет полностью перейдет на новую промышленную платформу. При этом переход произойдет в составе содружества российского автопроизводителя и компаний Renault, Nissan и Mitsubishi.

Об этом стало известно на форуме автопромышленников в Тольятти. Как сообщалось, к 2021 году даже те модели, которые на сегодняшний день находятся в производстве, будут выглядеть иначе благодаря новой промплатформе. Она потребует нового подхода от поставщиков элементов и узлов автомобилей, разработки новых деталей, но позволит сделать существенный шаг в автопроизводстве.

У содружества Renault - Nissan - Mitsubishi - АвтоВАЗ уже имеются успехи: в 2017 году сразу несколько моделей альянса попали в двадцатку самых популярных на российском рынке, охватив 36% всего объема. Об этом сообщает сайт Car.ru.

Между тем компания АвтоВАЗ приступила к серийному производству Lada 4х4 2019 модельного года. Автомобиль прошел легкий рестайлинг - получил несколько стилевых изменений и новую комплектацию. Появилась комбинация приборов черного и оранжевого цветов.