Неудачная шутка: суд арестовал многомиллионные счета Степаненко

Счета Елены Степаненко оказались под арестом. Такое решение принял Хамовнический суд столицы. Обеспечительный арест наложен в рамках бракоразводного процесса артистки и ее мужа Евгения Петросяна. Об этом рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.

«Призываем наших оппонентов сесть за стол переговоров, закончить бракоразводный процесс миром и перестать создавать напряжение», - призвал адвокат Петросяна.

Бракоразводный процесс между Петросяном и Степаненко начался 6 августа. О причинах расставания пары официально не сообщается. Многомиллионная телеаудитория может лишь догадываться о причинах, побудивших Степаненко подать на развод. Стоимость совместно нажитого имущества обоих супругов может доходить до полутора миллиардов рублей.

Ближайшее заседания Хамовнического суда назначено на 14:00 11 октября.