Посол Нидерландов вызван в МИД РФ

МИД России вызвал посла Нидерландов Рене Джонс-Бос на Смоленскую площадь. Причина - развернутая в Гааге кампания по дезинформации.

На прошлой неделе власти королевства обвинили Москву в подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия, а также в попытке получить доступ к данным о расследовании крушения малайзийского Boeing в Донбассе. При этом нидерландская сторона заявила, что в апреле этого года из страны были высланы четверо россиян по обвинению в подготовке этого преступления.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявления Гааги назвали «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией.