Главы МИД России и Италии обсудили перспективы «Северного потока - 2» и «Турецкого потока»

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези встретился с главами МИД России и Минпромторга Сергеем Лавровым и Денисом Мантуровым. Это первый визит итальянского политика в РФ после его вступления в должность 1 июня в составе нового правительства страны.

В ходе встречи обсуждались многие вопросы, в том числе позитивные тенденции экономического сотрудничества России и Италии в контексте международных энергетических проектов.

«Мы обсудили ситуацию, которая складывается вокруг проектов "Северный поток - 2", он уже начал осуществляться, и вокруг возможной второй очереди "Турецкого потока"», - передает РИА Новости слова Лаврова.

По мнению российского министра, проекты являются коммерческими, но при этом отвечают интересам европейских стран.

Ранее в водах Германии началась укладка двух ниток газопровода «Северный поток - 2». Этим занимаются два судна: Castoro Deici и Audacia. Они будут укладывать участок в 38 километров в глубоководной части маршрута.