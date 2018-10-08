Опубликованы кадры с места жестокого убийства болгарской журналистки

Кадры с места убийства болгарской журналистки Виктории Мариновой попали в Сеть. На видеозаписи, опубликованной на YouTube, хорошо виден парк города Руса, где произошло преступление.

Ранее сообщалось, что в Болгарии жестоко убили тележурналистку и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Тело 30-летней девушки было найдено в парке города Руса рядом с рекой Дунаем. Отметим, что в сентябре Маринова запустила собственное шоу, где занималась расследованием махинаций с деньгами Европейского союза.

Позже представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что он шокирован жестоким убийством журналистки Виктории Мариновой.