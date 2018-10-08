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Кому на Руси жить хорошо: названы города страны с самыми высокими зарплатами

Ян Брацкий
13:53 08.10.2018
Экономисты вычислили, что реальный уровень средних заработных плат между лидерами и аутсайдерами списка отличается в 2,7 раза.
Кому на Руси жить хорошо: названы города страны с самыми высокими зарплатами
Фото: pixabay

Эксперты составили рейтинг городов, жители которых получают самую большую заработную плату. Выяснилось, что лучше всех в материальном плане чувствуют себя москвичи, а также жители Салехарда, Сургута, Ханты-Мансийска и Южно-Сахалинска, сообщает РИА Новости.

Средняя зарплата на руки у жителей Южно-Сахалинска - 81,7 тысячи рублей. Эксперты подчитали, что на эти деньги можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг. Буквально дышат в затылок лидерам работники в Салехарде (3,55 набора). Третье и четвертое места делят между собой два города ХМАО - Сургут (3,2 набора) и Ханты-Мансийск (3,09 набора) На пятом месте Москва, где соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного набора товаров и услуг составляет 2,97.

Положение жителей городов-миллионников в целом хорошее, отмечают эксперты. Самыми «богатыми» можно назвать жителей Санкт-Петербурга (2,44), Красноярска (2,4), Казани (2,28), Екатеринбурга (2,25).

В составлении рейтинга не обошли вниманием и аутсайдеров. Самые низкие зарплаты получают жители города Шахты, что в Ростовской области, Севастополя, Нальчика, Махачкалы и Черкесска. Шахты замыкают рейтинг с показателем 1,32 набора товаров и услуг. Другими словами, большинству жителей сложно содержать свои семьи и тем более копить на автомобиль или собственное жилье, так как денег хватает только на самое необходимое.

Предпоследнее место в списке самых бедных городов занял Севастополь (1,41). При этом цены в городе на товары и услуги весьма высоки, что объясняется высоким спросом со стороны военных и туристов.

Места с 96-го по 98-е занимают Нальчик, Махачкала и Черкесск. Эксперты отмечают традиционно низкий уровень зарплат на Северном Кавказе. Компенсировать разницу не могут даже невысокие цены.

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