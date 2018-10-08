Антитеррористическое подразделение ФСБ отмечает 20 лет с момента создания

Сегодня отмечают юбилей сотрудники одного из самых закрытых и боеспособных подразделений России. Центру специального назначения ФСБ - 20 лет. В 1998 году эта элитная группа была создана по инициативе Владимира Путина, который в то время возглавлял Федеральную службу безопасности.

Новая структура сразу же включилась в борьбу с террористами и крупными криминальными бандами. Сегодня специалистов центра привлекают к самым сложным и ответственным операциям, там, где есть риск вооруженного противостояния.